Президент Румунії звільнив головного антикорупційного прокурора

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про звільнення з посади головного антикорупційного прокурора Лаури Кодруци Ковеші.

Вона рішення ще не коментувала. Як очікують, Ковеші має зробити заяву пізніше сьогодні.

Раніше президент був категорично проти відставки Ковеші, але її звільнення вимагала партія Соціал-демократів, яка контролює уряд, і міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер. Він звинувачував Ковеші в зловживанні повноваженнями, зокрема використанні незаконного прослуховування.

Президент Румунії вважав ці звинувачення вигаданими, але кілька днів тому Конституційний суд став на сторону Тоадера і зобов'язав президента звільнити прокурора за поданням міністра юстиції. Одночасно партія Соціал-демократів почала обговорювати процедуру імпічменту президента, в разі, якщо він не підкориться рішенню Конституційного суду. Все це, ймовірно, і вплинуло на рішення Йоганніса.

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45-річна прокурор, наймолодша в історії Румунії, прославилася своєю принциповістю. Вона завела більше ніж тисячу кримінальних справ на корупціонерів всіх рівнів, в тому числі на брата екс-президента, який призначив її на займану посаду.

У 2015 році вона порушила справу проти мера Бухареста Соріна Опреску, звинувативши його в отриманні хабара в розмірі 25 тисяч євро і в тому, що в 2013-2015 роках він отримував «відкати» в розмірі 10% від усіх укладених муніципальних контрактів у місті.

Також вона відкрила справу проти чинного прем'єр-міністра Віктора Понти. Він був звинувачений в підробці, співучасті в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Лише за один 2016 рік Ковеші, як випливає зі звіту її департаменту, відправила до судів кримінальні справи проти більш ніж 1,2 тисячі підозрюваних у розкраданнях і хабарництві чиновників.

Серед них був Мірча Бесеску, рідний брат колишнього президента Траяна Бесеску, який і призначив Ковеші на посаду антикорупційного прокурора. Ковеші звинуватила Мірчу Бесеску в тому, що він отримав хабар за обіцянку врятувати ув'язненого злочинця.

Наміри звільнити Ковеші критикувала опозиція Румунії, а також Європейська комісія і Рада Європи. Спроби влади позбутися Ковеші неодноразово приводили до масових протестів по всій Румунії.