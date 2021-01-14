ЄСПЛ оголосить рішення Великої палати у справі «Україна проти Росії» щодо Криму

Європейський суд із прав людини 14 січня оголосить рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо Криму. Як повідомили раніше в суді, рішення буде винесене на відкритих слуханнях суду в Страсбурзі, що почнуться о 10:00 (11:00 за київським часом).
«Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в Криму», – йшлося в повідомленні ЄСПЛ.
Як вказано в пресрелізі, уряд України стверджує, що «Російська Федерація з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, які є невід’ємною частиною України, і здійснює юрисдикцію над ситуацією, яка призвела до численних порушень Конвенції».
В ЄСПЛ нагадали, що справа заснована на двох скаргах України проти Росії, поданих в 2014 і в 2015 роках. У червні 2018 року скарги об’єднали в одну справу під назвою «Україна проти Росії (щодо Криму) за заявою № 20958/14».
Минулого тижня міністр юстиції України Денис Малюська анонсував «важливі новини» за позовом України до Росії в ЄСПЛ через анексію Криму.
За даними правозахисників, ЄСПЛ спочатку розгляне скаргу України проти Росії, а потім індивідуальні скарги громадян України.
На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають також чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в окупованому Росією Криму та на Донбасі.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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