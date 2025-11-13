В Естонії скасували концерт Limp Bizkit – через підтримку окупації Криму

Організатори ще до початку продажу квитків скасували концерт гурту Limp Bizkit, який мав відбутися у Таллінні навесні 2026 року, повідомляють Delfi та ERR з посиланням на заяву агенції Baltic Live Agency.

Концерт був запланований на 31 травня. Очікувалося, що попередній продаж квитків розпочнеться 10 листопада, але його старт відклали через реакцію влади країни.

Після анонсу концерту в МЗС Естонії розкритикували рішення організувати виступ гурту через проросійські висловлювання фронтмена Limp Bizkit Фреда Дерста. У міністерстві заявили, що «прихильникам держави-агресора немає місця ані в Естонії, ані в естонському культурному просторі».

Після того як Росія в 2014 році окупувала Крим, Дерст назвав лідера РФ Володимира Путіна «людиною з чіткими моральними принципами» і заявив, що хотів би жити на півострові. На одному з концертів у Росії 2015 року Дерст розгорнув плакат «Крим = Росія», який кинули із зали. Після цього йому на п’ять років заборонили в’їзд в Україну. На той момент музикант був одружений із уродженкою Криму, вони розійшлися в 2018 році.

Плануючи концерт, організатори концерту з Baltic Live Agency виходили з того, що за останні роки Limp Bizkit уже виступали у країнах – союзницях України та Естонії, заявили в агенції. Там зазначили, що знали про ситуацію з плакатом, але припускають, що у 2015 році Дерст «був одружений з російською жінкою з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі».