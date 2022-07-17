Комісія з журналістської етики розкритикувала «інтерв’ю» із потерпілою у Вінниці, чия дитина загинула через ракетний удар РФ

Комісія з журналістської етики у неділю виступила з критикою «інтерв’ю» із потерпілою у Вінниці, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час російського ракетного удару 14 липня.

«16 липня 2022 року фіксер італійського телеканалу RAI News 24 Антон Кудінов виклав на своїй сторінці у фейсбук відео інтерв’ю з Іриною Дмитрієвою, яка під час ракетного удару по Вінниці 14 липня втратила доньку та сама зазнала тяжких поранень. Інтерв’ю записувала кореспондентка RAI News 24 Лаура Танґерліні. Відео було знято в реанімаційному відділенні. Медіагрупа, яка вела зйомку, дала в руки постраждалої телефон з відео ще живої дівчинки і фіксувала на камеру реакцію жінки на це відео та на звістку про смерть власної дитини. Згодом Кудінов написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю», – йдеться в повідомленні.

Комісія з журналістської етики каже, що «категорично засуджує такі підходи до висвітлення теми людей, що втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних».

«Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, в який воно було зроблено, та небажання Лаури Танґерліні та Антона Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, Комісія закликає:

Адміністрацію лікарні, де перебуває Ірина Дмитрієва, провести службове розслідування щодо тих, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до постраждалої; Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні; Міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників; Українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів з метою чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів».

Згадані Комісією «фіксер», який вже видалив відео з потерпілою у лікарні, та RAI News наразі не коментували заяву.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону назвав ситуацію «гонитвою за сенсацією».

Сьогодні, 17 липня, родичі попрощалися із загиблою у Вінниці чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула під час нещодавнього ракетного удару військ РФ. Мама дівчинки перебуває в реанімації.