Президент Європейської ради збирає відеоконференцію з лідерами країн ЄС щодо COVID-19

Президент Європейської ради Шарль Мішель збирає лідерів країн-членів Європейського Союзу на відеоконференцію щодо COVID-19.

Вона має відбутися за тиждень, 29 жовтня.

«Нам потрібно посилити наші колективні зусилля для боротьби з COVID-19», – наголосив Мішель.

За минулий тиждень у світі виявили понад 2,4 нових хворих на COVID-19, померли близько 36 тисяч людей. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненому 20 жовтня. У звіті зазначалося, що швидко зростає кількість хворих та смертей у Європейському регіоні.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 22 жовтня у світі коронавірусом було інфіковано понад 41 мільйон людей, померли більш ніж 1,1 мільйона, одужали 28,1 мільйона.