Посли ЄС узгодили продовження на рік заборони на інвестиції в окупований Крим

Посли ЄС узгодили продовження заборони Брюсселя на інвестиції в окупований Росією Крим. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Він додав, що офіційно затвердити продовження санкцій мають найближчими днями, вірогідно, 18 червня.
Рішення має бути затверджене Радою Євросоюзу та опубліковане в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.
Обмежувальні заходи, які продовжують щороку, стосуються громадян країн ЄС та базованих в Євросоюзі компаній. Кримські санкції обмежуються Кримом і Севастополем.
Чинні санкції ЄС передбачають:
- заборону імпорту всієї продукції, яка походить з Криму та Севастополя, на територію ЄС;
- заборону інвестицій в Крим та Севастополь, що означає, що європейці та зареєстровані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість та підприємства в Криму, фінансувати кримські компанії або постачати відповідні послуги;
- заборону на користування туристичними послугами в Криму і зокрема заборона на захід європейських круїзних лайнерів в усі порти Кримського півострова (за винятком надзвичайних ситуацій);
- заборону на експорт певних товарів та технологій до Криму або використання Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, заборону на розвідку та видобуток нафти, газу і мінеральних ресурсів в Криму. Не можуть також надаватися технічна допомога, брокерські, будівельні чи інженерні послуги для інфраструктури в цих секторах.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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