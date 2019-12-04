4 грудня стартує продаж квитків на Євро-2020

У середу, 4 грудня, стартує продаж квитків на футбольний чемпіонат Європи 2020 року. Заявку на придбання квитків можна буде подати до 18 грудня. Про це раніше повідомляла Українська асоціація футболу.

Подати заявки на купівлю квитків можна буде з 15:00 за Києвом на сайті EURO2020.com. Кому вони дістануться визначить жеребкування у січні.

Стартує чемпіонат Європи 12 червня в Римі. Фінал відбудеться 12 липня у Лондоні.

Національна збірна України гратиме у групі С. Наразі відомі два з трьох її суперників – Нідерланди і Австрія. Ще один визначиться 31 березня 2020 року після закінчення матчів плей-офф Ліги націй. Це може бути Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово.

Матчі групи С пройдуть в Бухаресті та Амстердамі. Дати ігор – 14, 18 і 22 червня.