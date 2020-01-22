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22 січня 2020, Київ 15:53
Новини | Економіка

У Мінфіні повідомили про намір України випустити десятирічні євробонди в євро

Сьогодні має відбутися конференц-дзвінок з інвесторами

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Міністерство фінансів України заявило про підготовку випуску облігацій зовнішньої державної позики в євро, терміном обігу 10 років.

«Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих у євро, за Положенням S/Правилом 144А. Також застосовуються положення FCA/ICMA із стабілізації», – йдеться на сайті Мінфіну.

Повідомляється, що міністерство залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як «спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня».

Міністр фінансів України Оксана Маркарова
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Мінфін залучив мільярд євро під 6,75% річних

18 червня 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали випуск Україною семирічних єврооблігацій на 1 мільярд євро. 13 червня Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 мільярд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Йшлося, що на нові єврооблігації нараховуватимуться відсотки за ставкою 6,75% річних. ​

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