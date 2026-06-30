Депозитарій Euroclear позивається до Банку Росії в бельгійському суді

Депозитарій Euroclear позивається до Банку Росії в Брюссельському комерційному суді. Як повідомляє The Brussels Times, попереднє слухання відбулося минулого четверга, 25 червня.

У травні Арбітражний суд Москви задовольнив позов російського Центробанку до Euroclear про стягнення 200 мільярдів євро збитків. Позов був поданий у грудні 2025 року. Тоді в Банку Росії заявили, що це рішення ухвалене у зв'язку з «незаконними діями Euroclear» та розглядом Єврокомісією механізмів використання заморожених активів російського регулятора.

Euroclear стверджує, що російський суд не був уповноважений ухвалювати рішення в цій справі. Юрист організації назвав судовий процес, який відбувся в закритому режимі, «несправедливим» та «фіктивним судом». У депозитарії стверджують, що лише бельгійський суд має право розглядати цю справу.

Після початку війни Росії проти України в західних країнах були заморожені російські активи приблизно на 260 мільярдів євро, з них близько 193 мільярдів перебувають у Бельгії на рахунках Euroclear.



