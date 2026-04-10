Канада змінила законодавство, щоб передавати Україні доходи від заморожених активів РФ – Власюк

Канада минулого тижня внесла зміни до законодавства, які дозволять вилучати доходи від заморожених російських активів і передавати їх Україні. Про це у відповідь на запитання кореспондентки Радіо Свобода розповів радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час спілкування з журналістами.

За його словами, нові норми фактично дають Оттаві можливість стягувати на користь держави прибутки від знерухомлених російських активів з подальшою передачею Україні.

«Це не дуже великі суми в Канаді, прямо скажемо, але сам підхід важливий і позитивний», – зазначив Власюк.

Він додав, що Україна загалом вважає повну конфіскацію суверенних активів Російської Федерації справедливим рішенням, яке було б вигідним і для партнерів.

Наразі ж у країнах Заходу діє компромісна схема, погоджена наприкінці минулого року. Вона передбачає, що російські державні активи залишаються замороженими, а Україні надають кошти у вигляді кредиту, забезпеченого майбутніми доходами від цих активів.

«На наш погляд, це не оптимальне рішення, але принаймні гроші є», – сказав посадовець.

Водночас навіть ця модель поки що реалізована не повністю. За словами радника президента, процес частково був заблокований через позицію окремих країн, зокрема Угорщини.

Україна й надалі наполягає на повній конфіскації російських державних активів, однак розуміє, що швидких рішень у цьому питанні поки не буде.





«Ми продовжуємо порушувати це питання на найвищому рівні, але дуже ймовірно, що цей процес може зайняти кілька років», – зазначив Власюк.

Він додав, що наразі триває юридична робота з партнерами, зокрема, з Бельгією, щоб більше країн були готові підтримати механізм конфіскації російських активів.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.

Водночас ЄС надає Україні допомогу в рамках механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), який передбачає надання приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.