Суд ЄС залишив чинними санкції проти п’яти російських бізнесменів

Суд Європейського Союзу, найвища судова інстанція ЄС, 26 березня підтвердив законність включення до списків санкцій п’яти російських бізнесменів, які оскаржували запровадження санкцій проти них. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Суд опублікував документ із обґрунтуванням свого рішення. Санкції оскаржували Дмитро Пумпянський, Тигран Худавердян, Віктор Рашніков, Дмитро Мазепін та Герман Хан. Усі вони були включені до санкційних списків після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року на тій підставі, що вони є провідними представниками бізнесу, які діють у секторах економіки, що генерують суттєві прибутки для російського уряду. Бізнесмени заперечили санкції, вказуючи на те, що непричетні до війни і не пов’язані з російською владою.

В обґрунтуванні рішення суду ЄС ідеться, що ступінь впливу бізнесмена оцінюється за його значущістю для російської економіки, а не з особистих зв’язків із владою. Санкції ж накладаються не тому, що бізнесмени безпосередньо пов’язані з урядом або особисто відповідають за війну, а саме тому, що вони відіграють ключову роль у секторах економіки, важливих для російського бюджету. Суд дійшов висновку, що заморожування активів провідних бізнесменів є пропорційним заходом тиску на Росію з метою змусити її припинити агресію, навіть якщо самі бізнесмени безпосередньо з війною не пов’язані.

Раніше суди в ЄС ухвалювали рішення на користь Дмитра Пумпянського, представники якого вказували, що Пумпянський ще в березні 2022 року залишив свої посади у раді директорів «Трубної металургійної компанії» та групі «Сінара» і таким чином перестав підходити під критерії «провідного підприємця». Але найвища судова інстанція ухвалила інше рішення, і санкції проти Пумпянського, як і інших бізнесменів, які подавали аналогічні скарги, залишаться чинними.