Каллас заявила про надання Україні 80 млн євро з прибутків від заморожених активів Росії

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила про надання Україні 80 мільйонів євро, отриманих з прибутків від заморожених російських активів.

«Сьогодні ми також надаємо додаткові 80 млн Україні, які було вилучено як проценти від заморожених активів Росії. І ми будемо мобілізовувати міжнародну підтримку для того, щоби надавати генератори Україні і обладнання для ремонту енергооб'єктів, щоби підготувати енергосистему України до майбутньої зими», – сказала вона на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Відповідаючи на запитання щодо того, як запобігти тому, щоб підтримка Євросоюзом України з фінансових причин не була зменшена і щодо можливих сценаріїв через продовження блокування позики, Каллас сказала:

«Позика, про яку ми говоримо зараз, ми її все одно надамо. Ми узгодили це наприкінці минулого року. Є ще і «план Б», який полягає у використанні заморожених активів. Якщо «план Б» не спрацює, повертаємося до «плану А». Як би не було, а ми повинні надати Україні фінансування, якого вона потребує»

Раніше сьогодні Каллас заявила, що Євросоюз працює над тим, щоб подолати перешкоди у наданні Україні кредиту на 90 млрд євро, «хороших новин немає». Вона висловила сподівання отримати необхідне рішення на наступному засіданні Європейської ради у червні 2026 року.

У грудні 2025 року у ЄС погодилися надати Україні кредит підтримки в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Перший транш для України мав бути на початку квітня.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу, заявивши, що спершу Україна має відновити транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба».

Однак, попри те, що багатомільярдний кредит залишається заблокованим, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше».

У липні 2024 року Євросоюз передав Україні перші 1,5 мільярда євро, отримані як прибуток від заморожених російських активів.