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Баскетбол: Євроліга остаточно дискваліфікувала російські клуби, результати анульовані

Уболівальники казанського клубу УНІКС тепер зможуть відвідувати лише матчі внутрішніх російських змагань

Найсильніший баскетбольний турнір континенту, Євроліга, ухвалив рішення остаточно дискваліфікувати три провідні російські клуби – московський ЦСКА, казанський УНІКС і санкт-петербурзький «Зеніт». Про це повідомляє 22 березня російський телеканал НТВ.

Раніше президент та головний виконавчий директор Євроліги Жорді Бертомеу офіційно запропонував зняти російські команди із сезону Євроліги-2021/22 – через збройне вторгнення Росії в Україну. Бертомеу звернувся до акціонерів із пропозицією схвалити вихід російських клубів і не включати їх до підсумкової турнірної таблиці Євроліги. 13 керівників ліги мали проголосувати до полудня вівторка.

Євроліга ухвалила рішення про дискваліфікацію трьох російських клубів – ЦСКА (Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург) та УНІКС (Казань) на зборах акціонерів 28 лютого. Усі акціонери погодились переглянути своє рішення до 21 березня в разі суттєвої зміни ситуації.

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