Баскетбол: Євроліга остаточно дискваліфікувала російські клуби, результати анульовані

Найсильніший баскетбольний турнір континенту, Євроліга, ухвалив рішення остаточно дискваліфікувати три провідні російські клуби – московський ЦСКА, казанський УНІКС і санкт-петербурзький «Зеніт». Про це повідомляє 22 березня російський телеканал НТВ.

Раніше президент та головний виконавчий директор Євроліги Жорді Бертомеу офіційно запропонував зняти російські команди із сезону Євроліги-2021/22 – через збройне вторгнення Росії в Україну. Бертомеу звернувся до акціонерів із пропозицією схвалити вихід російських клубів і не включати їх до підсумкової турнірної таблиці Євроліги. 13 керівників ліги мали проголосувати до полудня вівторка.

Євроліга ухвалила рішення про дискваліфікацію трьох російських клубів – ЦСКА (Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург) та УНІКС (Казань) на зборах акціонерів 28 лютого. Усі акціонери погодились переглянути своє рішення до 21 березня в разі суттєвої зміни ситуації.