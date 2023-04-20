Європарламент вимагає негайно звільнити російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу

Європарламент ухвалив 20 квітня резолюцію, яка засуджує вирок російського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі. У тексті вердикт названо політично вмотивованим. Цією ж резолюцією депутати засудили увʼязнення в колонії суворого режиму іншого критика Кремля Олексія Навального.

Члени Європарламенту вимагають негайного та беззастережного звільнення Володимира Кара-Мурзи. Схвалений документ містить ту ж вимогу і щодо інших політвʼязнів у Росії.

У резолюції йдеться, що депутати Європарламенту засуджують «ескалацію порушень прав людини російським режимом і репресії, що тривають… проти критиків уряду, правозахисників і незалежних журналістів». Окремо вказано, що Європарламент закликає Раду ООН з прав людини негайно розслідувати «акти нелюдського увʼязнення, тортур та вбивств політичних опонентів» у Росії.

Після арешту у квітні 2022 року за звинуваченням у поширенні так званих «фейків» про російську армію російська влада в серпні висунула проти опозиційного політика та журналіста Кара-Мурзи звинувачення у співпраці з небажаною організацією. Пізніше, у жовтні, проти нього було порушено кримінальну справу про державну зраду. За сукупністю цих трьох звинувачень суд у Москві 17 квітня засудив опозиціонера до 25 років колонії суворого режиму.

Правозахисна спільнота та представники західних країн назвали кримінальне переслідування Володимира Кара-Мурзи політичним. Після того, як посли США, Великої Британії та Канади біля будівлі суду виступили з коментарями на підтримку засудженого, всіх трьох дипломатів викликали до російського МЗС. Там їм вказали на «брутальне втручання у внутрішні справи Росії».

Посол Великої Британії Дебора Броннерт назвала вирок опозиціонеру відповіддю на його «сміливий виступ проти вторгнення Росії в Україну» (Кара-Мурза разом із російським має також британське громадянство).

Володимир Кара-Мурза-молодший був головою ради «Фонду Бориса Нємцова за свободу», заступником голови Партії народної свободи, членом бюро демократичного руху «Солідарність». Керував фондом «Вільна Росія», співпрацював із багатьма російськими та міжнаролними ЗМІ. Він домігся схвалення у США «Акту Магнітського», який передбачає заборону на вʼїзд до США і заморожування активів для представників російської влади, відповідальних за порушення прав людини.

Коментуючи вирок, опозиціонер сказав: «25 років – це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я робив, у що я вірю як громадянин, як патріот, як політик».