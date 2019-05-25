Крайні праві партії поки не лідирують на виборах до Європарламенту

Мільйони європейців цими днями обирають нових членів Європейського парламенту. Як показують перші попередні результати в країнах, де вже відбулось голосування, крайні праві політичні партії не досягли того успіху, який їм прогнозували деякі оглядачі.

Голосування до законодавчого органу європейців стартувало на початку тижня, коли свої голоси віддали Великобританія і Нідерланди, а також виборці в Ірландії та Чехії – 24 травня. На 25 травня призначене голосування для ще трьох членів Євросоюзу: Латвії, Мальти і Словаччини. Решта країн збираються на вибори завтра, 26 травня.

Згідно з екзит-полами у Нідерландах, виборці підтримали партії, прихильні до ЄС. Аналогічний результат в Ірландії, де лідерство має провладна партія.

У Німеччині соціологи ставлять на перше місце християнських демократів канцлера Анґели Меркель, за якими йдуть зелені. Партія Меркель є домінуючою силою в загальноєвропейському політичному блоці, відомому як група ЄНП.

В цілому понад 400 мільйонів людей у ЄС мають право обирати 751 члена Європарламенту.

Очікується, що перші офіційні результати будуть оголошені пізно увечері 26 травня після завершення голосування у всіх 28 державах-членах ЄС.