Ліга Європи: «Зоря» та «Маріуполь» зіграли свої матчі внічию

8 серпня відбулися перші матчі третього кола кваліфікації Ліги Європи, українські команди зіграли свої матчі внічию.

Луганська «Зоря» на виїзді обмінялася забитими м’ячами з болгарським ЦСК – 1:1. На 13-ій хвилині гол за клуб з Софії забив Евандро. Українці відповіли точним ударом з пенальті у виконанні Владлена Юрченка наприкінці першого тайму. Матч-відповідь зіграють в Україні 15 серпня, початок – 20:00.

«Маріуполь» вдома розійшовся миром з голандським «АЗ Алкмаром» – 0:0. Наступна їх зустріч відбудеться в Нідерландах 15 серпня о 21:30 за київським часом.