«Зоря» і «Маріуполь» стартують у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

Два українські футбольні клуби 8 серпня проведуть перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

«Маріуполь» в Одесі прийме одного з лідерів голландського футболу, клуб АЗ із міста Алкмар. Суперник маріупольців розпочав національний чемпіонат розгромною перемогою над «Фортуною» (4:0), але після цього матчу зазнав важливої втрати – до російського «Спартака» перейшов 21-річний лідер команди Гус Тіль.

Український клуб має у прем’єр-лізі три очки після двох турів, підопічні Олександра Бабича спершу програли дебютанту елітарного дивізіону, «Колосу» з Ковалівки (1:2), а в другому турі з таким же рахунком переграли «Олександрію».

Початок гри в Одесі – о 20:00, матч у прямому ефірі покаже телеканал «Футбол-1».

Луганська «Зоря» зіграє в Болгарії проти софійського ЦСКА. Суперник «Зорі» провів у національному чемпіонаті чотири матчі і має сім очок, посідаючи шосте місце. Також ЦСКА пройшов два раунди в Лізі Європи, розгромивши чорногорський «Тітоград» і вигравши в серії пенальті у хорватського «Осієка».

«Зоря», яка в другому раунді кваліфікації двічі переграла чорногорську «Будучност», у прем’єр-лізі має чотири очки після двох матчів і йде на п’ятому місці.

Початок зустрічі в Софії – о 20:30, пряма трансляція відбудеться на телеканалі УНІАН.