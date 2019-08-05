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05 Серпень 2019, Київ 16:29
Новини | Спорт

Ліга Європи: визначилися потенційні суперники «Зорі» й «Маріуполя»

Луганці мають обіграти ЦСКА із болгарської Софії в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

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У фінальному кваліфікаційному раунді Ліги Європи луганська «Зоря» може зустрітися із переможцем протистояння швейцарського «Люцерна» та іспанського «Еспаньйола».

До цього луганці мають обіграти ЦСКА із болгарської Софії. Матчі відбудуться 8 і 15 серпня.

/**/ /**/ /**/ Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Олександр Хацкевич
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«Маріуполь» із Донецької області потенційно може зіграти із переможцем пари «Антверпен» (Бельгія) – «Вікторія» (Чехія). Перед цим «Маріуполь» має перемогти нідерландський АЗ.

Матчі вирішального раунду плей-оф Ліги Європи відбудуться 22 і 29 серпня.

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