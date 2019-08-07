«Зоря» вирушила до Болгарії, щоб зіграти з ЦСКА

Футболісти луганської «Зорі» 7 серпня вирушили до Болгарії, де наступного дня проведуть перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

«Як завжди, за день до гри відбудеться прес-конференція головного тренера нашої команди Віктора Скрипника та відкрите тренування луганської «Зорі». Початок прес-конференції – 18:30, а тренування – 19:00 (час київський)», – інформує клуб у мережі Facebook.

До Софії вирушили Микита Шевченко, Нікола Василь, Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Пилип Будківський, Єгор Шалфеєв, Богдан Леднєв, Максим Луньов, Владислав Кабан, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергін, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Назарій Русин, Владлен Юрченко, Віталій Вернидуб, Дмитро Хомченовський.

Пряму трансляцію матчу вестиме телеканал УНІАН, початок – о 20:30.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Зоря» двічі переграла чорногорський клуб «Будучност» – 3:1 та 1:0.