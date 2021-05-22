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22 травня 2021, Київ 15:42
Новини | Міжнародні

У Брюсселі наступного тижня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради

Як зазначається у листі голови Європейської ради Шарля Мішеля, вечір понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики ЄС. Зокрема, як було погоджено ще в березні, пройдуть дебати щодо Росії

Спеціальне засідання Європейської ради відбудеться 24-25 травня. Про це йдеться у листі-запрошенні голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Зазначається, що вечір понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики ЄС. Зокрема, як було погоджено ще в березні, пройдуть дебати щодо Росії.

«Незаконні і провокаційні дії Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами», – йдеться у листі.

Також учасники зустрічі планують обговорити стосунки з Британією після набуття чинності з 1 травня угоди про торгівлю і співробітництво між Лондоном та Брюсселем.

Під час зустрічі також планують «коротко торкнутися» ситуації на Близькому Сході, а також підготовки до саміту ЄС-США, який має відбутися наступного місяця.

У вівторок учасники саміту обговорять боротьбу з COVID-19 та змінами клімату.

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