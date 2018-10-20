Українська сторона СЦКК повідомляє про неможливість евакуації 2 цивільних, які підірвалися біля позицій бойовиків

Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) заявила про неможливість евакуації тіл двох мирних громадян, які 18 жовтня підірвалися неподалік позицій підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Згідно з повідомленням, йдеться про 46-річну жінку і 45-річного чоловіка – жителів Золотого-4, які йшли в бік окупованого бойовиками Золотого-5.

Згідно з повідомленням, координати, де знаходяться тіла, визначені завдяки безпілотникові місії СММ ОБСЄ.

«19 жовтня родичі загиблих звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, а українська сторона СЦКК до офісу СММ ОБСЄ, який знаходиться в Донецьку і моніторить ситуацію на непідконтрольній українським військовим території, з метою їх впливу на ворога задля надання можливості евакуації загиблих представниками МКЧХ. Трагічність ситуації поглиблюється цинічним небажанням бойовиків евакуювати тіла загиблих, які наразі продовжують лежати просто неба», – йдеться в повідомленні.

Водночас бойовики на своїх ресурсах пишуть, що «представництво «ЛНР» в СЦКК» звернулося з проханням до ОБСЄ і МКЧХ допомогти вивезти тіла загиблих в Золотому-4. Луганські бойовики стверджують, що люди підірвалися на міні, яку заклали не вони, а військові ЗСУ, і що тіла лежать за 100 метрів від позицій українських військових.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці», а дедалі численніші повідомлення про наявність там російських озброєнь не коментує. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.