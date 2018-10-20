Штаб: бойовики упродовж дня 7 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий поранений

Підтримувані Росією бойовики упродовж дня 7 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, в результаті чого поранень зазнав один військовослужбовець Збройних сил України. Як повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, до 18-ї години бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Шумів, Мар’їнки, Гнутова та Широкина.

«В одному з випадків, в районі Гнутова, противник застосував протитанкову керовану ракету», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах не повідомляють про обстріли захоплених ними районів у Луганській та Донецькій областях.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.