У КМДА пояснили, чому виступають проти заборони евакуації авто на період воєнного стану

У Київміськадміністрації висловилися проти заборони евакуації автівок на період воєнного стану, бо це може призвести до колапсу в центральній частині міста.

«Порушники зможуть залишати транспортні засоби там, де вони захочуть – на смугах та зупинках громадського транспорту, велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. При цьому, протягом перших 10 днів з моменту винесення постанови, сплатять штраф всього 50% від загальної суми – 340 гривень. І це буде дешевше, ніж паркуватися на паркувальних майданчиках», заявив телеканалу «Київ» Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Якщо зняти заборону на евакуацію, каже посадовець, місто не матиме можливості у разі надзвичайних ситуацій прибирати транспортні засоби, які створюють перешкоди для спецтехніки, зокрема для карет швидкої допомоги, пожежних машин тощо.

Нині у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо заборони тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

За даними КМДА, у столиці за день евакуюють близько 250-350 автомобілів, під час повітряної тривоги евакуація не здійснюється.