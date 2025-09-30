Із Сектору Гази евакуювали 48 громадян України – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що команда ГУР з МЗС України здійснила «надскладну операцію» з евакуації 57 людей з Гази.

Як повідомляє пресслужба розвідки, у результаті місії з Гази врятовано 57 людей: з них 48 громадян України – 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків, також евакуювали 9 палестинців – членів сімей громадян України.

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами.



Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада 2023 року, їх вивозили в кілька етапів. Повідомлялось про евакуацію понад 420 людей з Гази.