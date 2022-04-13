Упродовж 13 квітня евакуювали понад 1,5 тис людей з Луганської та Запорізької областей – ОПУ

Упродовж 13 квітня вдалося евакуювати 1567 людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Власним транспортом із Запорізькій області евакуйовано 1 102 людини – із Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя. Із Донецької області, з Маріуполя до Запоріжжя евакуйовано 83 людини. Із Луганської області, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірського та Попасної, евакуйовано 382 людини», – йдеться у повідомленні на сторінці Тимошенка у Telegram.

Уточнень щодо перебігу евакуації немає. Водночас раніше сьогодні влада заявляла, що на 13 квітня гуманітарних коридорів не відкриватимуть. Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук казала, що російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а в Луганській порушують режим припинення вогню.