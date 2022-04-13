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Новини | Суспільство

Упродовж 13 квітня евакуювали понад 1,5 тис людей з Луганської та Запорізької областей – ОПУ

Раніше сьогодні влада заявляла, що на 13 квітня гуманітарних коридорів не відкриватимуть

Упродовж 13 квітня вдалося евакуювати 1567 людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Власним транспортом із Запорізькій області евакуйовано 1 102 людини – із Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя. Із Донецької області, з Маріуполя до Запоріжжя евакуйовано 83 людини. Із Луганської області, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірського та Попасної, евакуйовано 382 людини», – йдеться у повідомленні на сторінці Тимошенка у Telegram.

Уточнень щодо перебігу евакуації немає. Водночас раніше сьогодні влада заявляла, що на 13 квітня гуманітарних коридорів не відкриватимуть. Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук казала, що російські військові заблокували евакуаційні автобуси у Запорізькій області, а в Луганській порушують режим припинення вогню.

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