Майже 8849, а не 8848 метрів: Китай і Непал провели нове вимірювання висоти Евересту

Китай і Непал назвали нову офіційну висоту гори Еверест (Джомолунгма), спільно виміряну дослідниками двох країн. Вона становить 8848 метрів 86 сантиметрів, повідомляє BBC News.

Дві країни, на межі яких розташована гора, домовилися про спільне вимірювання в 2019 році. До цього між ними були розбіжності щодо необхідності включення до висоти гори висоти снігової шапки на її вершині.

Китай раніше оцінював висоту гори у 8844 метра, Непал не проводив своїх вимірювань.

Дотепер загальноприйнятим значенням висоти Евересту вважалося 8848 метрів. Така висота була отримана геологічною службою Індії в 1954 році.

У 2015 році в Гімалаях стався сильний землетрус. Геологи припускали, що через це висота Евересту могла змінитися на кілька метрів.