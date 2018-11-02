У Херсонській області пройшли навчання зі стрільбами з зенітно-ракетних комплексів

У Херсонській області на випробувальному полігоні «Ягорлик» відбулися навчання з бойовими стрільбами. Про це 2 листопада повідомила прес-служба секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

«У бойових стрільбах з використанням широкого спектру зенітно-ракетних комплексів (ЗРК С-300 різних модифікацій, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» та інших) брали участь підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ. Також були проведені контрольні випробування зенітно-ракетних комплексів, що пройшли глибоку модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу», – ідеться у повідомленні.

За словами Турчинова, метою навчань та випробувань було відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, «визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони».

Секретар РНБО підкреслив, що українські військові під час проведення бойових стрільб продемонстрували високу майстерність і професіоналізм, ефективно знищуючи повітряні цілі на різній дальності, «а модернізовані зенітно-ракетні комплекси підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики».