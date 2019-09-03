Ексміністр юстиції Петренко передав наступнику «маршрутну карту реформ»

Колишній міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що передав своєму наступникові на посаді Денису Малюсьці «важливий документ – маршрутну карту реформ, наш Transition Book».

«У ній зібрані ключові досягнення Мін’юсту – те, над чим наша команда працювала протягом останніх 5 років. Реформа виконавчої служби, пенітенціарної системи, нова держслужба, електронні послуги, боротьба з рейдерством, представництво інтересів України в міжнародних судах… Це лише частина того, що міститься у Transition Book. Сподіваюсь, новому керівництву стануть у нагоді зібрані у маршрутній карті матеріали та рекомендації», – написав Павло Петренко у фейсбуці.

Презентація звітів про виконану роботу та планів на майбутнє відбулася в кількох українських міністерствах. 30 серпня своєму наступникові на посаді Владиславу Криклію передав Transition Book ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

29 серпня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Уряд очолив колишній заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, новим міністром інфраструктури став Владислав Криклій.