Ексочільник ДАБІ Кудрявцев з’явився до прокуратури. Тривають слідчії дії

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев, якому повідомили про підозру за фактом пособництва у підробленні та використанні офіційного документу, з’явився до Київської міської прокуратури 2 лютого. Про це Радіо Свобода повідомила речниця відомства Надія Максимець.

«Він з’явився з двома адвокатами. Тривають процесуальні діє, очікую на інформацію після їхнього завершення», – додала речниця.

За попереднім повідомленням Офісу генерального прокурора, Олексій Кудрявцев звернувся до невстановлених осіб із проханням видати йому підроблений диплом про вищу освіту. Потім підозрюваний звертався до Міністерства освіти і науки, аби отримати свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту на території України. Цей документ ексочільник ДАБІ використовував, аби засвідчити освіту під час призначення на посаду.

Дії високопосадовця кваліфікуються за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358 Кримінального Кодексу України – підроблення та використання завідомо підробленого документа в співучасті.

Читайте також: Уряд призначив для ДАБІ тимчасову керівницю

Правоохоронці наголошували, що неодноразово викликали Кудрявцева для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, проте до сьогодні він не з’являвся. Через це повідомлення йому про підозру було направлено поштою, а ексчиновника оголосили в розшук.

Ексочільник ДАБІ Олексій Кудрявцев 1 грудня написав на фейсбуці, що від правосуддя не переховується, і запевнив, що з’явиться до прокуратури. Він пов’язує відкриту щодо нього справу «з намаганням продовжити реформу ДАБІ, яку почав, перебуваючи на посаді її керівника».