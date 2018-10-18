Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Жовтень 2018, Київ 18:02
Новини | Події

У Києві чоловік отримав поранення внаслідок вибуху саморобного пристрою

Поліція встановлює обставини інциденту, внаслідок якого постраждала людина

Дивитись коментарі

У Києві на вулиці Набережно-Корчуватська чоловік травмувався внаслідок вибуху саморобного пристрою. Про це повідомили у столичній поліції.

«Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми. На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти вибухотехнічної служби. Попередньо встановлено, що вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом», – ідеться у повідомленні.

Пораненого чоловіка госпіталізували.

Поліцейські встановлюють причина та обставини інциденту. Наразі правову кваліфікацію він не отримав.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG