У Києві чоловік отримав поранення внаслідок вибуху саморобного пристрою

У Києві на вулиці Набережно-Корчуватська чоловік травмувався внаслідок вибуху саморобного пристрою. Про це повідомили у столичній поліції.

«Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми. На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти вибухотехнічної служби. Попередньо встановлено, що вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом», – ідеться у повідомленні.

Пораненого чоловіка госпіталізували.

Поліцейські встановлюють причина та обставини інциденту. Наразі правову кваліфікацію він не отримав.