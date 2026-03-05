Відправка на фронт є «привілеєм» – суд у Москві відмовив колишньому заступнику Шойгу

Мещанський районний суд Москви відмовив засудженому на 13 років колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову у відправленні на війну проти України з формулюванням, що надсилання на фронт злочинців є «привілеєм, а не індульгенцією». Про це йдеться в повідомленні пресслужби московських судів.

«Суд визнав законним дії відповідачів (військкомату) та відмову в укладенні з ним контракту на проходження військової служби в зоні СВО, вважаючи, що можливість спокутувати свою провину перед Батьківщиною та суспільством шляхом укладення контракту для проходження служби на СВО – це привілей, а не індульгенція», – сказано в пресрелізі.

Як пише видання «Коммерсант», Іванов по відеоконференцзв’язку із СІЗО згадав сталінське правління, порівнявши його з сьогоденням. «10 років я був заступником міністра оборони, був потрібний країні. Навіть у роки Великої Вітчизняної війни (російське позначення тієї частини Другої світової війни, в якій СРСР воював проти Гітлера – на відміну від періоду співпраці з нацистами з вересня 1939-го до червня 1941 року – ред.) людей відправляли до штрафбатів, і вони могли спокутувати свою провину кров’ю», – цитує його видання.

Іванов додав, що готовий служити рядовим у складі штурмового батальйону.

У липні 2025 року Іванова засудили до 13 років колонії. Як писало видання «Агентство», це стало одним із найтриваліших вироків у новітній історії Росії у справах щодо російських чиновників не нижче від заступника міністра федерального міністерства.

Тоді ж він подав першу заяву про відправку до зони бойових дій на посаді, яка відповідає його військовому званню майор. У жовтні того ж року йому відмовили у зв’язку з відсутністю «посади за його військовою спеціальністю» в угрупованні «Захід».

У листопаді 2025 року він подав другу заяву, в якій просив відправити себе на війну на будь-якій посаді та в будь-якому званні. Його адвокат стверджував, що за час, проведений у СІЗО «Лефортово», Іванов набрав «добру спортивну форму», «скинув зайву вагу та регулярно займається спортом».

Після нової відмови він подав до суду позов проти міністерства оборони та військкомату.

Тимур Іванов обіймав посаду заступника міністра оборони з 2016 року та відповідав за будівельні проєкти відомства. У квітні 2024 року його затримали, а в липні 2025 року засудили до 13 років колонії загального режиму в справі про розтрату в особливо великому розмірі та відмивання доходів за звинуваченням у розкраданні 3,9 мільярда рублів, що належали банку «Інтеркоммерц», і 216,6 мільйона рублів при купівлі двох поромів для Керченського мосту.