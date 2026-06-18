Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 цього року

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року. Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири – на запчастини, три – для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів «Шахед», – сказав Тео Франкен.

За його словами, F-16 є ефективною платформою не лише для боротьби з безпілотниками, а й для перехоплення крилатих ракет й інших повітряних загроз.

Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Втім, за його словами, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.

«Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16», – пояснив він.

Франкен також повідомив, що протягом дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні винищувачів F-16, яку очолюють Данія й Нідерланди. Раніше Бельгія заявляла про намір поступово передати Україні всі свої літаки цього типу після їхньої заміни на американські F-35.

У березні 2025 року в уряді Бельгії повідомляли про затримки постачання Україні F-16 через затримку з постачанням нових F-35 зі США до Бельгії.