Facebook не зберігатиме даних користувачів у країнах-порушницях прав людини

Соціальна мережа Facebook та її сервіси Instagram і WhatsApp відмовляться від зберігання конфіденційних даних користувача в країнах, що порушують права людини. Про це в корпоративному блозі компанії повідомив засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг.

«Люди мають бути готові до того, що ми не зберігатимемо конфіденційні дані в країнах зі слабкими характеристиками щодо прав людини, таких як конфіденційність і свобода вираження думок, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу», – повідомив Цукерберг.

Він зазначив, що упродовж найближчих років компанія планує зосередити увагу на питанні дотримання прав людини в географічному контексті та «перебудувати більшість послуг на основі цих ідей».

Цукерберг додав, що його соціальна мережа готова до того, що це призведе до її блокування в деяких країнах і неможливості вийти на нові ринки.

Крім того, сервіси соціальної мережі більше зосередяться на безпеці призначених для користувача даних, секретності листування і можливості прихованого спілкування, розповів Цукерберг.

Facebook – найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг.