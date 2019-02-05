Facebook дозволив повністю видаляти відправлені повідомлення

У месенджері Facebook з’явилася можливість видалення відправлених повідомлень у всіх учасників переписки. Таку опцію додали в нові версії програми Messenger для iOS та Android.

Щоб видалити повідомлення, потрібно два рази торкнутися його на екрані. З’явиться спливаюче меню, в якому користувач зможе вибрати один з варіантів – або приховати повідомлення від усіх співрозмовників, або, як було раніше, тільки від самого себе.

Видаляти повідомлення у всіх учасників розмови можна буде лише протягом 10 хвилин після їх відправлення. Потому нова функція працювати перестає.

Facebook – найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг.