Facebook має працювати зі своїм українським сегментом із Києва – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 17 листопада, що підтримує рекомендації місії Національного демократичного інституту і Європарламенту.

«Мав добру дискусію з ними щодо всеохопних російських спроб дезінформації та інформаційних атак. Facebook давно має працювати з українським сегментом саме з Києва. Як і інші ІТ-компанії», – вказав міністр у мережі Twitter.

Імовірність втручання Росії у вибори є одним із ключових викликів президентської виборчої кампанії України у 2019 році, йдеться у висновках делегації Національного демократичного інституту і Європарламенту, оприлюднених у суботу.

Делегація проводила оцінку передвиборчого середовища в Україні з 12 до 17 листопада 2018 року.

«Ми зіткнулися з цим у США, зараз у США триває розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори у 2016-му, і це для нас дуже серйозна справа. Певне втручання, вірогідно, було у Європі, зокрема під час «Брекзиту». Але почалося це все в Україні. І нас усім треба шукати способи належно протидіяти цьому», – сказав у коментарі Радіо Свобода один із учасників делегації, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Ключова рекомендація делегатів напередодні виборів полягає у забезпеченні здорового і безпечного виборчого середовища. Зокрема, учасники моніторингу закликають ухвалити нове виборче законодавство, надати право переселенцям голосувати, забезпечити інклюзивність виборів, тобто рівну участь у виборчій кампанії представників різних груп населення.

Експерти також наголосили на необхідності належним чином розслідувати усі напади на активістів, а також факти перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Як очікується, представники НДІ та Європарламенту моніторитимуть перевиборчу кампанію в Україні, а також самі вибори президента 31 березня 2019 року.

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