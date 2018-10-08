У Facebook представили перший власний гаджет

Соціальна мережа Facebook представила свій перший гаджет – планшет для відеодзвінків, повідомили у прес-службі компанії 8 жовтня.

Пристрій, призначений для відеозв’язків, представлений у двох версіях. Першу назвали Portal. Цей гаджет має 10-дюймовий екран з роздільною здатністю 1280x800 пікселів. Другий – Portal+ – отримав 15-дюймовий екран, роздільна здатність якого 1920x1080 пікселів. Їх вартість – 199 і 349 доларів США відповідно.

Камера автоматично стежить за рухами співрозмовників, тому їм необов’язково знаходитися безпосередньо перед пристроєм.

Гаджет дозволяє спілкуватися з контактами Facebook Messenger, навіть якщо у них немає аналогічного пристрою. У групових дзвінках можуть приймати участь до семи осіб.

У Facebook запевнили, що компанія не прослуховує, не переглядає і не зберігає відеозвінки.