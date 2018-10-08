У Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій з Росії у ПАРЄ

У соціальних мережах Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій із Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє спільнота Save Oleg Sentsov.

«Цього вівторка, 9 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи буде голосувати за резолюцію, щоб зняти санкції з Росії. У документі немає про це ні слова, але всі розуміють, що запропоновані зміни до регламенту ПАРЄ зроблять просто неможливим їх продовження», – йдеться в повідомленні.

Організатори акції вважають, що «все це особливо цинічно, враховуючи, що жодна вимога Ради Європи до Путіна про припинення порушень у Криму і на Донбасі так і не була виконана».

Ініціатори акції пропонують у Facebook написати під постами відомих політиків заклик онлай-акції з вимогою не скасовувати санкції проти Росії і додати картинку, додавши хештеги #SaveOlegSentsov і #SaveCouncilEurope.

У Twitter радять опублікувати заклик онлай-акції, додати картинку, написати назву облікового запису політика і поставити вказані вище хештеги.

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв раніше повідомив, що на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходить в Страсбурзі 8-12 жовтня, українська делегація намагатиметься не допустити ліквідацію можливості введення санкцій на вимогу Росії.

Раніше Ар’єв повідомив, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру введення санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він повідомляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 в питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти Росії.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти Росії, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль припинити військову агресію на Донбасі й анексію Криму.