Українська делегація на осінній сесії ПАРЄ опиратиметься зняттю санкцій проти Росії – Ар’єв

На осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка починається 8 жовтня у Страсбурзі, українська делегація намагатиметься не допустити ухвалення проекту резолюції, якою фактично знімаються обмежувальні заходи щодо делегації Росії в цій організації. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв.

«ПАРЄ: ці дні вирішують, чи парламентарі з усієї Європи готові добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ? Чи залишать Парламентську Асамблею Ради Європи такою, яку її задумали засновники Ради Європи 70 років тому. Якщо план проросійського лобі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації, яка покликана захищати демократію, верховенство права і права людини. Всього того, що є ворожим Кремлю», – написав Ар’єв у Facebook.

Читайте також: Бюро ПАРЄ прискорило розгляд шантажистських вимог Росії – Ар’єв

Нинішня сесія ПАРЄ триватиме до 12 жовтня.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.