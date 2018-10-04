Світовий конгрес українців закликає не повертати Росію в ПАРЄ

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відхилити проект резолюції, якою фактично знімаються обмежувальні заходи щодо делегації Росії в цій організації. СКУ вказує, що Комітет з правил процедури ПАРЄ 20 вересня схвалив і таким чином виніс на розгляд пленарної асамблеї проект резолюції щодо процесу прийняття рішень стосовно повноважень та голосування.

«Запропоновані зміни зроблять ще складнішим процес забезпечення дисципліни на більші за кількістю делегації ПАРЄ за їхні неприйнятні дії. Крім цього, запропоновані зміни припадають на той час, коли ПАРЄ буде розглядати питання, чи дозволити Російській Федерації відзискати всі свої права при повному кричущому недотриманні всіх резолюцій ПАРЄ, які закликають Російську Федерацію деокупувати Крим та припинити збройну агресію проти України», – ідеться в заяві СКУ, поширеній 3 жовтня.

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«Світовий конгрес українців закликає членів ПАРЄ відхилити проект резолюції стосовно повноважень та голосування під час пленарного засідання, що заплановане на 9 жовтня у Страсбурзі (Франція), та таким чином запевнити, що ПАРЄ зберігає виправдані засоби для здійснення тиску з метою виконання своїми членами її резолюцій», – заявив президент СКУ Євген Чолій.

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Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.