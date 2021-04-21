«Однієї скарги достатньо»: у Facebook прокоментували блокування акаунтів українських користувачів

У компанії Facebook, пояснюючи блокування українських профілів у соцмережі, послалися на її стандарти спільноти. Про це йдеться у відповіді речника компанії Міхала Грегорчика на запит Радіо Свобода.

«Люди можуть скаржитися на контент, який потенційно порушує (правила спільноти), в тому числі сторінки, групи, профілі, поодинокі дописи та коментарі. Ми також застосовуємо технологію штучного інтелекту, аби знайти контент, який порушує правила, до того, як люди нам про нього повідомлять. Якщо ми дійдемо висновку, що контент порушує стандарти, ми видаляємо його з платформи», – йдеться в повідомленні.

Серед інших наслідків за порушення стандартів спільноти речник Facebook назвав попередження за перший інцидент або тимчасове чи постійне блокування користувача в разі повторних порушень.

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«Однієї скарги достатньо, щоб видалити контент, якщо він суперечить нашій політиці. Ми не видаляємо контент тільки тому, що на нього скаржилися певну кількість разів. Натомість ми застосовуємо наші стандарти спільноти і видаляємо контент, тільки якщо він їх порушує», – стверджує Грегорчик.

При цьому він зазначив, що алгоритм виявлення порушень Facebook може хибити.

«Ми знаємо, що не завжди маємо рацію, коли вирішуємо щось видалити. Якщо користувачі вважають, що видалена інформація не порушує стандарти спільноти, у більшості випадків вони можуть звернутися до нас і подати запит на перегляд. Якщо ми виявимо, що припустилися помилки, одиниця контенту буде відновлена», – зазначив він.

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Запит стосувався зокрема тимчасового блокування акаунтів українського журналіста Андрія Яніцького та медіа-експерта Олександра Глущенка.

Яніцький втратив доступ до свого профілю на початку квітня – соцмережа зажадала від нього підтвердити свою особистість, інакше сторінку могли видалити протягом місяця. Згодом доступ до акаунту відновили. Глущенко був заблокований на 30 днів 19 квітня. Обидва пов’язують блокування зі скоординованими бот-атаками.