«Антикорупційний блокпост» прокоментував видалення акаунтів у фейсбуці

Громадська організація «Антикорупційний блокпост» заявила 13 січня, що компанія Facebook видалила сторінку організації в соціальній мережі «під надуманими приводами» та «без чіткої аргументації». Такі дії Facebook «Антикорупційний блокпост» вважає «тиском на свободу слова в Україні сторонніми особами».

«Наша громадська організація займається журналістськими розслідуваннями. За весь час жоден із постів нашої організації фейсбук не видаляв через порушення стандартів спільноти. Ми ніколи не були проти когось вибіркового, ми описували ті чи інші ситуації, незалежно від політичної приналежності чи вподобань. Багато наших розслідувань перетворювалися на кримінальні справи, які розслідують правоохоронні органи. Ми схильні вважати, що місцеві українські фактчекери компанії Facebook помилково або ж цілеспрямовано в інтересах інших осіб, що ставали фігурантами наших публікацій, видалили сторінку нашої організації з соціальної мережі. Це показова розправа, адже видалили особисті акаунти членів організації», – ідеться в заяві, яку отримало Радіо Свобода.

У коментарі щодо підстав вилучення адміністрація фейсбуку написала: «Люди, які стояли за цією мережею, використовували фейкові акаунти, щоб публікувати і коментувати їхній власний контент і створити видимість його більшої популярності, керували групами і сторінками, частина з яких представляли себе як новинні. Частина акаунтів і сторінок цієї мережі вже були визначені та відключені через спам і недостовірність».

«Люди, причетні до цієї операції, здійснювали публікації… про економічні та політичні новини, корупцію в Україні, публікували схвальні коментарі про деяких політиків, таких як колишній голова Податкової служби України, керівник Одеської області, один із місцевих політиків в Одесі, а також про «Укрзалізницю». Вони також публікували контент, критичний щодо деяких політиків, включно з Олександром Дубінським (депутат Верховної Ради, щодо якого США запровадили цього тижня санкції – ред.), Євгеном Плінським, Людмилою Демченко, Ігорем Уманським та Сергієм Марченком», – додали у фейсбуці.

Соціальна мережа Facebook повідомила 12 січня, що видалила в грудні 2020 року десятки профілів, пов’язаних із партією «Європейська солідарність» та громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».

Підставою для видалення названа «скоординована неавтентична поведінка». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».