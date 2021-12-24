Суд у Росії оштрафував власника Facebook на 1,9 мільярда рублів

Суд у столиці Росії Москві призначив компанії Meta (раніше – Facebook) штраф на суму 1,9 мільярда рублів (це понад 700 мільйонів гривень) за повторне невидалення забороненої в Росії інформації. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на пресслужбу суду.

До ухвалення цього рішення загальна сума штрафів Meta в Росії становила близько 106 мільйонів рублів (близько 40 мільйонів гривень). Штрафи також були виписані за невидалення забороненого в Росії контенту.

Як повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерело, суддя розрахував суму штрафу за поданими судом даними про розмір річного виторгу Meta на території Росії, які відображені у даних податкового обліку.

5 жовтня в Роскомнагляді заявили, що компанія видалила на вимогу російської влади публікації із забороненим у Росії контентом – девʼять публікацій у Facebook та Instagram. Проте компанії все одно загрожував штраф, оскільки контент необхідно було видалити протягом доби після вимог Роскомнагляду.

Раніше,24 грудня суд наклав аналогічний штраф на компанію Google, також за відмову видаляти інформацію. Це було перше застосування оборотного штрафу проти інтернет-бізнесу в країні. Його розмір вираховується з обороту підприємства у Росії.