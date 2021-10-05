«Роскомнагляд» заявив, що Facebook видалив заборонений у Росії контент на вимогу влади

Компанія Facebook видалила на вимогу російської влади публікації із забороненим у Росії контентом з однойменної соцмережі і з сервісу Instagram, який також належить компанії. Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на представника «Роскомнагляду».

За його словами, йдеться про дев’ять публікацій у Facebook та Instagram, які порушують російське законодавство. Він додав, що невидаленими залишаються близько двох тисяч матеріалів.

Співрозмовник газети зазначив, що корпорації все ще загрожує штраф, оскільки за законом заборонений контент повинні були видалити протягом доби після відповідної вимоги.

Сума штрафів Facebook за відмову видаляти заборонений контент досягла 90 мільйонів рублів (майже 33 мільйони гривень). Однак, як відзначають експерти, у Facebook немає в Росії ні рахунків, ні будь-яких активів, тому і стягнути цей штраф з корпорації буде важко. Крім того, поки в Росії не почав діяти закон «про приземлення» зарубіжних IT-компаній, тому у російської влади немає як таких важелів впливу на компанію.

У лютому 2021 року в Росії вступив в силу закон, згідно з яким соцмережі повинні самі виявляти і блокувати заборонений владою країни контент. Якщо компанії не можуть дати оцінку матеріалам, вони повинні відправити їх протягом доби до «Роскомнагляду». Зокрема, за цим законом, російський регулятор вимагав ввід соцмережі видаляти ролики про акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, однак у Facebook відмовилися це робити.