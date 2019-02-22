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22 Лютий 2019, Київ 12:21
Новини | Міжнародні

SpaceX запустила перший в історії приватний місячний зонд

Запуск Falcon 9 з ізраїльським місячним зондом

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Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з індонезійським супутником Nusantara Satu, експериментальним супутником ВВС США S5 і першим в історії приватним місячним зондом – ізраїльським апаратом «Береш» (Книга Буття).

Творці зонда зібрали близько 50 мільйонів доларів від венчурних фондів та меценатів, щоб побудувати апарат і відправити його на супутник Землі.

Модель ізраїльського місячного зонду
Модель ізраїльського місячного зонду

Апарат обладнаний приладами для вимірювання магнітного поля Місяця, лазерними кутниковими відбивачами і цифровою капсулою часу, що містить дані про ізраїльську культуру.

За планами творців, «Береш» повинен сісти на поверхню Місяця в районі Моря Ясності в квітні 2019 року. Після посадки модуль ще раз включить двигуни і переміститься на відстань мінімум 500 метрів від місця торкання – така вимога містилася в конкурсі на виробництво приватного місяцехода, в якому брали участь творці зонда.

Якщо місія буде успішною, ізраїльський апарат стане представником четвертої в світі держави (після СРСР, США і Китаю), яка зуміла посадити апарат на поверхню Місяця.

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