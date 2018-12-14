Рятувальники встановили домкрати в пошкодженому вибухом будинку у Фастові

На місці вибуху в багатоповерховому житловому будинку у Фастові Київської області рятувальники встановили будівельні металеві домкрати – для гарантування безпеки особового складу та стійкості міжповерхових конструкцій. Про це увечері 14 грудня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 18:30 проводяться роботи по підняттю великогабаритних плит перекриття за допомогою автокрана. Особовим складом ДСНС проводиться розбирання зруйнованих будівельних конструкцій на 3-му та 4-му поверхах», – ідеться в повідомленні.

Також для забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт встановлено дві освітлювальні мачти.

До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 204 людини та 42 одиниці техніки.

Людей, які втратили помешкання унаслідок вибуху в житловому будинку у Фастові, розмістили в ліцеї та двох лікарнях. Внаслідок вибуху зазнав поранення 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.