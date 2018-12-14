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14 Грудень 2018, Київ 14:07
Новини | Події

Вибух у житловому будинку на Київщині: людей, які втратили помешкання, розміщують у готелі та лікарні

Внаслідок вибуху отримав поранення 31-річний чоловік

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Людей, які втратили помешкання унаслідок вибуху в житловому будинку у Фастові, розмістять у готелі та лікарні. Про це заявив голова київської облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Попередньо, на сьогодні приблизно 60-70 квартир доведеться відселити», – зазначив він, уточнивши, що всього постраждало 70 квартир.

Внаслідок вибуху отримав поранення 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.

За словами Терещука, наразі рятувальники розбирають завали, а причини вибуху невідомі. До робіт залучені 100 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки.

Внаслідок вибуху пошкоджено десятки квартир
Внаслідок вибуху пошкоджено десятки квартир

Близько 10 ранку 14 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові, Київська область. За попередніми даними, руйнування трьох верхніх поверхів будинку спричинив вибух газу.

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