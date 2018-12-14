Вибух у житловому будинку на Київщині: людей, які втратили помешкання, розміщують у готелі та лікарні

Людей, які втратили помешкання унаслідок вибуху в житловому будинку у Фастові, розмістять у готелі та лікарні. Про це заявив голова київської облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Попередньо, на сьогодні приблизно 60-70 квартир доведеться відселити», – зазначив він, уточнивши, що всього постраждало 70 квартир.

Внаслідок вибуху отримав поранення 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний.

За словами Терещука, наразі рятувальники розбирають завали, а причини вибуху невідомі. До робіт залучені 100 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки.

Близько 10 ранку 14 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові, Київська область. За попередніми даними, руйнування трьох верхніх поверхів будинку спричинив вибух газу.