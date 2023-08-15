Колишній співробітник ФБР визнав себе винним у допомозі російському олігарху Дерипасці

Колишній високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР 15 серпня визнав себе винним у змові, визнавши, що він погодився працювати на російського олігарха, повідомляє AP.

Макгонігал заявив у федеральному суді в Нью-Йорку, що в 2021 році він прийняв понад 17 тисяч доларів, щоб допомогти російському енергетичному магнату Олегу Дерипасці, збираючи принизливу інформацію про російського олігарха, який був бізнес-конкурентом Дерипаски.

55-річному Чарльзу Макгонігалу може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Чарльза Макгонікала, який очолював відділ контррозвідки ФБР в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха-конкурента в обмін на виплати від Дерипаски після того, як проти нього були введені санкції в 2018 році.

За даними слідства, у 2021 році Макгонікал і Шестаков (Сергій Шестаков – інший підсудний ) змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році.