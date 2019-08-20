Голову Федерації велоспорту звільнили через конфлікт із чемпіонкою Європейських ігор – юристи

Голову Федерації велосипедного спорту Олександра Башенка звільнили через коментарі на адресу чемпіонки других Європейських ігор Ганни Соловей, повідомила юридична компанія Axon Partners. Вона представляє інтереси Соловей.

За даними юристів, Башенка одноголосно звільнила Конференція велосипедного спорту.

«Формулювання: порушення етичних норм по відношенню до Ганна Соловей і незадовільна робота на посаді президента», – розповіли в юридичній компанії.

Axon Partners наголосила, що готується добиватися від Башенка вибачень за образи в суді.

У червні Соловей здобула золоту медаль на других Європейських іграх у столиці Білорусі Мінську.

28 червня Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з перемогою не Соловей, а голову Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. У коментарях велосипедистка заявила, що Мухомор не має стосунку до її перемоги. У відповідь голова Федерації велоспорту України Олександр Башенко написав: «Ти відкрила рот, тепер ти за це будеш платити. У тебе є підписаний тобою контракт. Ти випадково виграла гонку і вирішила, що в тебе з'явилося право, порушуючи умови контракту, відкривати рот?»