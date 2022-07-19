Федоров заперечив, що Мінцифри планує відкрити власний банк

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував повідомлення в медіа про те, що його відомство працює над створенням власного банку.

«Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, «А-Банк», «Спортбанк» — в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше», – заявив урядовець.

Він додав, що натомість міністерство працює в сфері фінансових технологій. За його даними, 13 липня українці відкрили 80 тисяч рахунків у банках онлайн, використовуючи електронну версію паспорта в застосунку «Дія».

«Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте», – повідомив Федоров.

Раніше видання Forbes повідомило з посиланням на співробітників проєкту, що Мінцифри працює над створенням власного банку «Дія Банк».