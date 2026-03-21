Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю знеструмлені 47 тисяч абонентів – Федоров

Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю знеструмлені 47 тисяч абонентів, розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що частина споживачів уже заживлена.

«Інші побутові споживачі та об'єкти промисловості будуть з електроенергією, щойно енергетики завершать відновлення обладнання», – додав начальник ОВА.

У суботу, 21 березня, російські військові атакували критичну інфраструктуру Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у телеграмі.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», – зазначив місцевий чиновник.

Попередньо, за словами Федорова, внаслідок атаки минулось без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.